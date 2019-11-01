Персонажи сказки "Конек-горбунок" вместе с тоболяками встретят Новый год

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Жена Ивана-царевича с острова в океане, настоящей зимы никогда не видела, о Новом годе узнала впервые. Помочь сделать настоящую сказку для любимой жены царевичу вызвался преданный и верный друг – Конек-горбунок. Место действия – Тобольск, главные герои – тоболяки. Айдентику новогоднего оформления города утвердила специальная комиссия.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила председатель комитета по культуре и туризму администрации Тобольска Елена Распопова.

"Закрывая год 185-летия сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" и открывая год 2020 – Петру Ершову исполнится 205 лет со дня рождения, - мы решили продолжить тему сказки, так как Тобольск может по праву считаться городом-сказкой. Ведь известно, что Петр Ершов написал "Конька-горбунка" по детским впечатлениям. Гости города должны окунуться в сказку и в этом им поможет айдентика, которая будет размещена на световых, баннерных конструкциях по всему Тобольску", - рассказала она.

Айдентика новогоднего оформления представлена предприятиям турсферы, промышленности. Начался процесс продвижения концепции. К 1 декабря оформление Тобольска будет выполнено в соответствии с фирменным сказочным стилем, добавила Елена Распопова.

Над его разработкой работала команда: кураторы - глава города Максим Афанасьев, заместитель главы Тобольска Яна Зубова. Авторы концепции: Елена Распопова, Алексей Шешуев. Дизайнер - Елена Делеске, иллюстратор - Татьяна Ганихина.

Мастера города, рекламные агентства подключились к созданию, выпуску сувенирной продукции: кружки, футболки, магниты с элементами ершовской сказки. В качестве призов на городских площадках во время новогодних мероприятий будет вручаться продукция с разработанной символикой.

"В социальных сетях во ВКонтакте с 10 декабря у наших сказочных героев будут заведены страницы. На них каждый день вместе с тоболяками мы начнем писать новую главу сказки "Конек-горбунок – наше время". По итогам флешмоба должна быть написана новая книга и мы издадим ее в сувенирном виде", - говорит Елена Распопова.

Персонажи сказки - ростовые куклы - будут гулять по Тобольску, проводить праздничные мероприятия и игры, фотографироваться со всеми желающими, дарить подарки. Кроме того, по улицам городам будет колесить автобус, оформленный в сказочном стиле.

На сайте "Я люблю Тобольск" будут размещаться все новости, связанные со встречей Нового года в стиле Конька-горбунка.

Анжела Лебедева