В городской думе обсудят бюджет Тюмени на ближайшие три года

| Фото ИА "Тюменская линия" | Фото ИА "Тюменская линия"

Двенадцатое заседание Тюменской городской думы откроется 28 ноября. Депутатам предстоит рассмотреть двенадцать вопросов, основным станет обсуждение бюджета муниципалитета на 2020 год и плановые 2021-2022 годы.

Прежде чем приступить к рассмотрению главного финансового документа, народные избранники изучат рекомендации, принятые по итогам публичных слушаний по бюджетным вопросам. Напомним, обсудить документ до его утверждения с представителями администрации Тюмени и депутатами городской думы пришли более 200 жителей областной столицы.

Помимо этого, на заседании планируется утвердить новый, 53-й по счету, орган территориального самоуправления – ТОС. Проект предварительно рассматривался в рамках постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению. Границы нового ТОСа предлагается установить в районе улиц Профсоюзной – Северной – 50 лет Октября.

Также парламентарии обсудят рекомендации, принятые по итогам Дня депутата, посвященного вопросам водоснабжения и водоотведения в Тюмени, заслушают информацию о реализации муниципальной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства и примут план работы представительного органа местного самоуправления на 2020 год.