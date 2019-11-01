Александр Моор посетил Сибирский тренинговый центр Schlumberger

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Истории успеха инвесторов лучше всего рассказывают о территории. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая в Сибирском учебном центре Schlumberger на мероприятии, посвященном 90-летию со дня проведения первых полевых работ в России и 15-летию с начала сотрудничества между компанией и Тюменской областью.

Глава региона напомнил, что в марте 2004 года было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области и Schlumberger, а уже спустя два года на территории субъекта под брендом "Шлюмберже" заработали первые заводы по производству электропогружных насосов и перфорационного оборудования. В 2008 году начал свою деятельность уникальный и единственный в России Сибирский тренинговый центр, который стал визитной карточкой и региона, и компании.

Александр Моор поблагодарил Schlumberger за доверие, которое было проявлено к Тюменской области.

"Истории успеха лучше всего рассказывают о территории. Очень важна для всех инвесторов, особенно для иностранных, история успеха "Шлюмберже" в тюменском регионе. Наше сотрудничество и реализованные проекты ярко говорят о том, что в Тюменской области можно вести дела, создавать производства, а региональное правительство - надежный партнер, который выстраивает отношения на условиях надежности и долгосрочности", - подчеркнул губернатор. Он выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнерства с компанией и реализацию новых проектов в регионе.

На созданных в Тюмени предприятиях "Шлюмберже" работают более полутора тысяч специалистов. Разрабатываются и внедряются в производство новые продуктовые линейки на Тюменском опытно-экспериментальном заводе геофизического приборостроения. Компания инвестирует в университетское образование, организует лекции специалистов в тюменских вузах, приобретает оборудование для лабораторий и кафедр, занимается производственной практикой и дальнейшим трудоустройством студентов.

Президент "Schlumberger Россия и Центральная Азия" Гёкхан Сайг отметил, что спустя 15 лет можно уверенно сказать - сотрудничество было успешным.

"За эти годы мы инвестировали около 150 миллионов долларов США. Основа успеха - в великолепной инфраструктуре и созданной экосистеме для развития бизнеса, которая есть в Тюменской области. Мы здесь, потому что находим все, что нам необходимо для развития бизнеса. Совместными усилиями мы смогли реализовать все наши планы", - признался он.

Александр Моор и Гёкхан Сайг осмотрели Сибирский тренинговый центр и ознакомились с образцами локализованного компанией производства в России.

Специалисты центра, расположенного в Тюменском районе, ведут подготовку и занимаются повышением профессиональной квалификации технических сотрудников компаний, работающих в российской нефтегазовой отрасли. На базе центра летнюю практику проходят и студенты, обучающиеся по специальностям "Геофизика" и "Бурение нефтяных и газовых скважин" из шести российских вузов, в том числе Тюменского индустриального университета. Программа курса включает как теоретические, так и практические занятия на тренировочных площадках.

Кроме того, в здании расположен Центр сопровождения бурения. 50 специалистов, работающих здесь, круглосуточно ведут поддержку всех буровых компании на территории России, а также некоторых объектов в Азербайджане, Туркменистане, Казахстане, части Европы и Африки. Таким образом Schlumberger идет по пути глобализации и доказывает, что можно, независимо от географии, оказывать поддержку различного уровня сложности в любой точке мира.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова