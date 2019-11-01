Тюменцы стали участниками форума профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ"

| Фото: Алёны Шастиной | Фото: Алёны Шастиной

Кейс по разработке боевых беспилотных летательных аппаратов, разработанный группой "Безопасность", в которую вошел учащийся школы №40 Тюмени Никита Дубровин, стал победителем на Всероссийском форуме "ПроеКТОриЯ" в Ярославле 23-26 ноября.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила учитель истории школа №40 Тюмени, участник форума, победитель Всероссийского конкурса "Лучшие профориентационные практики" Министерства просвещения РФ Алёна Шастина.

Путевку на форум в Ярославль она получила за урок к пятилетию присоединения полуострова Крым к России. Вместе с ней на социально-профориентационный фестиваль отправились учащиеся школа №40, отличники учебы, победители олимпиад - Алексей Тарасов и Никита Дубровин.

"Для школьников на форуме были организованы группы по научным направлениям: Алексей Тарасов был в группе "Промышленная революция", у Никиты Дубровина – "Безопасность". Каждая группа решала кейс, так, боевые беспилотные летательные аппараты создавали ребята в секции "Безопасность". За кейс группа, в том числе и Никита Дубровин, получила первое место. Экспертами выступили сотрудники концерта "Алмаз-Антей", МФТИ, - рассказала Алёна Шастина. - В группе Алексея Тарасова решали кейс от концерна Калашникова – создание электрических транспортных средств. Работы детей оценивали сотрудники Росатома, Роскосмоса, разных ведущих концернов страны".

| Фото: Алёны Шастиной | Фото: Алёны Шастиной

Всего 500 школьников, 120 учителей и 50 компаний и вузов страны встретились на форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

По словам тюменского педагога, дети получили большой опыт общения со сверстниками, примерили на себя разные профессии в программе "ПроеКТОрии" - "Примерочная". Им в режиме онлайн показали, как проводится настоящая офтальмологическая операция на лазерной станции "Олимп", не имеющей аналогов в России.

| Фото: ПроеКТОриЯ во ВКонтакте | Фото: ПроеКТОриЯ во ВКонтакте

Учителя приняли участие в обсуждении лучших конкурсных профориентационных работ. "На форуме удалось пообщаться с лучшими учителями России – настоящими фанатами своего дела. Больше всего меня поразил проект Красногорской школы Подмосковья – учителя собрали рисунки онкобольных детей, разместили их на скафандре, который побывал в космосе в течение 100 дней. Дети, которые вовлечены в данный проект, поминают, что такое добро, нравственность", - говорит Алёна Шастина.

| Фото: Алёны Шастиной | Фото: Алёны Шастиной

Для участников форума прошли семинары, мастер-классы, встречи с выдающимися людьми - космонавтами Валентиной Терешковой, летчиком-космонавтом, Героем России Сергеем Крикалевым, министрами. Состоялся открытый урок "Школа завтрашнего дня" с президентом России. К нему присоединились 30 тыс. школ.

"В Тюмень возвращаемся с дипломом победителя всероссийского конкурса, сертификатами участников форума, с новыми знаниями, опытом, идеями, которые хотелось бы воплотить в жизнь не только в школе, городе, но и в области. "Проектория" дает стимул развивать профориентационную деятельность, привлекать сообщество, выходить на новый уровень", - подытожила учитель истории школы №40 Тюмени Алёна Шастина.

Анжела Лебедева