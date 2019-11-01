Девочка из Тюмени победила во всероссийском художественном конкурсе
Софья Бунькова из Тюмени победила во Всероссийском конкурсе детского рисунка "Разноцветные капли", сообщают организаторы.
Работа шестилетней художницы на тему "Времена года" признана лучшей в номинации "Осень". Софья Бунькова получит диплом и полезные призы: "Водную энциклопедию" и экосумку.
Всего более 8 тыс. детей из 80 регионов России приняли участие в этом ежегодном творческом состязании, направленном на культивирование бережного отношения к водным ресурсам. Организатор конкурса - Минприроды России в рамках Федеральной целевой программы "Вода России" при поддержке движения ЭКА.
Работы принимались от участников в возрасте от 3 до 18 лет по трем тематикам: "Вода России", "Времена года" и "Уникальные водные объекты". Всего было предусмотрено 18 номинаций, посвященных водоемам России, водным обитателям и теме сохранения водных ресурсов, а также одна специальная номинация благотворительного фонда "Спасем Планету" - "Жизнь планеты в наших руках".
Полный список победителей опубликован здесь. Лучшие работы проиллюстрируют очередной тираж ежегодного "Водного календаря".
"Отдавать предпочтение, глядя на результаты творчества, непросто – все рисунки достойны высокой оценки. Приятно, что желающих участвовать в конкурсе с каждым годом становится больше и таким способом участники демонстрируют свое неравнодушие к вопросам благополучия окружающей среды. Уверен, высокий уровень экологической осознанности, развитый в раннем возрасте, позволит сберечь планету для будущих поколений" - прокомментировал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.