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Девочка из Тюмени победила во всероссийском художественном конкурсе

Общество, 11:50 28 ноября 2019

разноцветныекапли.рф | Фото: разноцветныекапли.рф

Софья Бунькова из Тюмени победила во Всероссийском конкурсе детского рисунка "Разноцветные капли", сообщают организаторы.

Работа шестилетней художницы на тему "Времена года" признана лучшей в номинации "Осень". Софья Бунькова получит диплом и полезные призы: "Водную энциклопедию" и экосумку.

Всего более 8 тыс. детей из 80 регионов России приняли участие в этом ежегодном творческом состязании, направленном на культивирование бережного отношения к водным ресурсам. Организатор конкурса - Минприроды России в рамках Федеральной целевой программы "Вода России" при поддержке движения ЭКА.

Работы принимались от участников в возрасте от 3 до 18 лет по трем тематикам: "Вода России", "Времена года" и "Уникальные водные объекты". Всего было предусмотрено 18 номинаций, посвященных водоемам России, водным обитателям и теме сохранения водных ресурсов, а также одна специальная номинация благотворительного фонда "Спасем Планету" - "Жизнь планеты в наших руках".

Полный список победителей опубликован здесь. Лучшие работы проиллюстрируют очередной тираж ежегодного "Водного календаря".

"Отдавать предпочтение, глядя на результаты творчества, непросто – все рисунки достойны высокой оценки. Приятно, что желающих участвовать в конкурсе с каждым годом становится больше и таким способом участники демонстрируют свое неравнодушие к вопросам благополучия окружающей среды. Уверен, высокий уровень экологической осознанности, развитый в раннем возрасте, позволит сберечь планету для будущих поколений" - прокомментировал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

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# Вода России , Дмитрий Кобылкин , конкурс рисунков , Минприроды

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