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Областной фестиваль "Творчество для всех" соберет особых тюменцев

Общество, 08:54 29 ноября 2019

www.voi-72.ru | Фото: www.voi-72.ru

Областной фестиваль социокультурной анимации "Творчество для всех" пройдет в Тюмени 4 и 5 декабря, сообщает пресс-служба Тюменской областной организации ВОИ.

Творческие способности в различных жанрах и видах искусства на фестивале смогут проявить люди с особенностями здоровья в возрасте от 18 до 65 лет, и творческие коллективы. В числе конкурсных номинаций: вокал, хореография, оригинальный жанр, исполнение на музыкальных инструментах, литературное творчество (декламация стихов и прозаического текста собственного сочинения или других авторов), художественное творчество. Ярким аккордом станет конкурс ведущих и исполнителей игровых программ "Затея", где конкурсанты представят яркие развлекательные программы по теме "Ярмарка народных игр".

Как сообщил председатель ТООО ВОИ Евгений Кравченко, фестиваль необходим, чтобы вдохновить людей, подарить им веру в себя. "Творчество, желание создавать что-то новое для людей с инвалидностью становятся не просто прекрасным видом реабилитации, но и смыслом жизни. Для многих участников областной фестиваль стал стартовой площадкой для будущих достижений, и сегодня они достойно защищают Тюменскую область на всероссийских и даже международных конкурсах", - отметил он.

Конкурсные мероприятия фестиваля и выставка творческих работ участников состоятся в реабилитационном центре "Родник" 4 декабря. Гала-концерт, награждение победителей и призеров в Молодежном театральном центре "Космос" - 5 декабря.

Подробную информацию о фестивале можно узнать по телефону: 56-89-40 (доб. 5) и на сайте организаторов.

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# конкурс , люди с ОВЗ , творчество

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