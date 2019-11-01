Жители Тюменской области узнали о своих долгах на вокзале

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

43 человека проверили свои данные во время акции "Узнай о своих долгах", которая прошла на железнодорожном вокзале в Тюмени 27 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления ФССП России.

"В преддверии новогодних каникул граждане заинтересованы в получении информации по своим долгам, активно оплачивают их, чтобы точно быть уверенными в отсутствии запрета на выезд за пределы страны", — подчеркнули в ведомстве.

Судебные приставы выявили задолженности тюменцев по кредитным и налоговым обязательствам. Горожанам вручили требования о явке в местное отделение УФССП.

Как отмечают специалисты структуры, горожане стали более законопослушными. Житель Ишима, приехавший по делам в Тюмень, узнал о штрафе ГИБДД и на месте по POS-терминалу оплатил сумму долга. Семья из Тобольска, прибывшая в областной центр, также оплатила имевшийся долг за услуги ЖКХ. Ялуторовчанка оплатила по POS-терминалу кредитную задолженность. Женщина отметила, что подобные акции позволяют жителям региона ликвидировать задолженности без посещения районных отделов.