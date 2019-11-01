Тюменская школьница-победитель олимпиады ГК "Россети" побывала на форуме в Ярославле

| Фото: ПроеКТОриЯ во ВКонтакте | Фото: ПроеКТОриЯ во ВКонтакте

Ученица Физико-математической школы Тюменской области Светлана Рошиору представила компанию "Россети Тюмень" на Всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ" в Ярославле с 23 по 26 ноября.

"Россети" на форуме представили проекты и задачи в области цифровой энергетики.

Светлана Рошиору отличилась во всероссийской олимпиаде школьников ГК "Россети" по математике, информатике и физике. В составе научной группы на форуме в Ярославле она предложила альтернативный способ восстановления литий-ионных аккумуляторов и использования их в качестве резервных источников питания на социально значимых объектах.

"Участие в форуме – уникальный шанс примерить на себя профессии будущего: инженера-конструктора устройств преобразования энергии, инженера-электрохимика и других. "Я впервые участвую в таком масштабном мероприятии, впечатления самые положительные. Четыре дня мы посещаем лекции от экспертов крупных компаний и ведущих ВУЗов страны", – говорит Светлана Рошиору.

По ее словам, такой опыт очень полезен, благодаря ему Светлана решила после окончания школы поступить на направление "Прикладные математика и физика".

"Энергетика мне очень интересна, и, возможно, в будущем я буду работать именно в электросетевой компании", – подчеркнула она.

Отметим, в этом году в Ярославле форум собрал более 500 школьников, 120 педагогов и представителей 50 компаний и вузов.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 тыс. МВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 761,5 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний "Россети" – 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

"Россети Тюмень" (АО "Тюменьэнерго") – дочернее общество ПАО "Россети", одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 миллионов человек. Объем передачи электроэнергии в 2018 году составил около 57,9 млрд кВт*ч.

В июне 2019 года компания в составе группы "Россети" начала переход на единую бренд-архитектуру, в связи с чем применяется новый логотип и совместно употребляется название бренда и историческое наименование компании.

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