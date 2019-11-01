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"Рубин" сразится с "Югрой" в Ханты-Мансийске

Спорт, 14:13 28 ноября 2019

www.hcrubin.ru

Тюменский "Рубин" отправился в Ханты-Мансийск, где 29 ноября проведет очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги с местной "Югрой", сообщает пресс-служба клуба.

Среди подопечных Михаила Звягина – вратари Егор Назаров и Алексей Артамкин.

Защитную линию составили Егор Кунгурцев, Александр Федотов, Дмитрий Лютов, Александр Родионов, Станислав Калашников, Константин Фаст, Александр Ильин и Виталий Зотов.

В столицу Югры отправились форварды Семён Иванов, Алексей Закарлюкин, Егор Попов, Иван Степанов, Андрей Рычагов, Никита Ядроец, Егор Бабенко, Денис Давыдов, Денис Ячменёв, Михаил Железнов, Константин Белов, Антон Жихарев и Роман Горбунов.

Защитники Евгений Петриков и Георгий Бердюков, а также нападающий Вадим Кравченко продолжают восстанавливаться после травм.

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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