"Рубин" сразится с "Югрой" в Ханты-Мансийске
Тюменский "Рубин" отправился в Ханты-Мансийск, где 29 ноября проведет очередной матч чемпионата Высшей хоккейной лиги с местной "Югрой", сообщает пресс-служба клуба.
Среди подопечных Михаила Звягина – вратари Егор Назаров и Алексей Артамкин.
Защитную линию составили Егор Кунгурцев, Александр Федотов, Дмитрий Лютов, Александр Родионов, Станислав Калашников, Константин Фаст, Александр Ильин и Виталий Зотов.
В столицу Югры отправились форварды Семён Иванов, Алексей Закарлюкин, Егор Попов, Иван Степанов, Андрей Рычагов, Никита Ядроец, Егор Бабенко, Денис Давыдов, Денис Ячменёв, Михаил Железнов, Константин Белов, Антон Жихарев и Роман Горбунов.
Защитники Евгений Петриков и Георгий Бердюков, а также нападающий Вадим Кравченко продолжают восстанавливаться после травм.