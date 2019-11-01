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Более ста тюменских школьников объединил Слет юных инспекторов движения

Общество, 17:09 28 ноября 2019

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Более ста тюменских школьников приняли участие в региональном Слете юных инспекторов движения, который завершился в детском лагере "Остров детства", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В мероприятии приняли участие команды ЮИДовцев из всех муниципальных образований региона. Для ребят и взрослых провели мастер-классы. Руководитель учебного отдела станции скорой медицинской помощи Тюмени Олег Нестеров рассказал об оказании первой помощи пострадавшим в ДТП. Известный спортсмен, лидер движения Street workout Сергей Мехнин провел занятие по съемке видеороликов и продвижению в социальных сетях. Педагоги лагеря "Остров детства" организовали мастер-класс по сценическому и ораторскому искусству.

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Конкурсная программа включала в себя экзамен по Правилам дорожного движения, творческие конкурсы и флешмобы. Как отметил сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов, абсолютного победителя не выявляли. В рамках Слета состоялось несколько конкурсов: шесть — для детей, два — для взрослых представителей команд, педагогов. В каждом состязании выбирали одну лучшую команду.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , дети , конкурсы , след , юные инспекторы движения

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