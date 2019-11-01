Тюменка Анастасия Баловацкая - победительница конкурса "Мисс офис-2019" по версии Passion.ru

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Почетное звание "Мисс Офис-2019" по версии Passion.ru получила специалист департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета Анастасия Баловацкая.

Итоги конкурса подвели в Москве 23 ноября, сообщает пресс-служба ТИУ.

Организаторы получили около 35 тыс. заявок от девушек со всего мира, в финале за титул "Мисс офис-2019" и приз в два миллиона рублей боролись 30 участниц. Юбилейный конкурс красоты "Мисс Офис" ушел от стандартной оценки женской красоты и сделал акцент на сообразительности участниц, в том числе, на деловых навыках и хобби.

Председателем жюри выступил заслуженный деятель искусств РФ, модельер, народный художник РФ Валентин Юдашкин. Также оценивали красоту и деловые качества теле- и радиоведущий и продюсер Виктор Набутов, писатель и общественный деятель Олег Рой, актёр театра и кино Александр Олешко, актриса и певица, участница шоу "Comedy Woman" Надежда Ангарская, Олимпийская чемпионка Рио-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун и другие члены жюри.

Победительницей конкурса "Мисс Офис-2019" и обладательницей приза в два миллиона рублей стала Елизавета Знагован из Новосибирска. А читательницы журнала Passion.ru выбрали свою фаворитку, ей стала специалист ТИУ Анастасия Баловацкая.

"Считаю постоянное саморазвитие залогом своего успеха. Положительный настрой и искренняя улыбка помогают мне в решении любых задач. А еще я всегда превращаю свои мечты в цели", — говорит о себе Анастасия Баловацкая.

Руководитель женских медиа Rambler Group и по совместительству главный редактор Passion.ru Анна Вендер лично вышла на сцену, чтобы поздравить Анастасию Баловацкую и вручить ей специальный приз – право на интервью на страницах издания.

Тюменка также выиграла еще один титул в рамках конкурса — "Мисс Стиль". В качестве приза красавица получит стильный костюм от дизайнера Леонида Гривко.

Напомним, Анастасия Баловацкая окончила Тюменский индустриальный университет, прошла обучение в Международной школе управления "Сколково". За высокие достижения вошла в список лучших выпускников опорного вуза 2019 года. Сейчас Анастасия трудится в департаменте внеучебной деятельности ТИУ, занимает должность исполнительного директора Ассоциации выпускников ТИИ-ТИУ и работает над развитием Эндаумент-фонда вуза.