Более трехсот юных тюменцев поборются за участие в первенстве УФО по дзюдо

| Фото: пресс-служба центра «Тюмень-дзюдо» | Фото: пресс-служба центра «Тюмень-дзюдо»

Открытое первенство города по дзюдо среди мальчиков и девочек до 13 лет пройдет в Ишиме 1 декабря. Соревнования станут одним из этапов отбора на первенство Уральского федерального округа в данной возрастной категории, сообщает пресс-служба центра "Тюмень-дзюдо".

Заявки на участие подали более 300 спортсменов из Тобольска, Ишима, Тюмени, села Казанское, Ишимского, Сладковского, Упоровского и Тюменского районов.

Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" представят 50 воспитанников тренеров Ирины Артеменко, Валерии Бусыгиной, Алексея Буклаускаса и Магомедшафи Небиева.