Победителей проекта "Поколение Internet" назвали в Тобольске

| Фото: администрации Тобольска | Фото: администрации Тобольска

Лучшие работы интерактивного проекта компьютерного дизайна "Поколение Internet" определили в Тобольске. 100 школьников соревновались также в фото-кроссе и интеллектуальном туре, сообщает администрация города.

Судейская коллегия, в которую вошли студенты естественно-научного факультета Тобольского педагогического института им. Менделеева, определили три самые лучшие команды в двух возрастных категориях.

В младшей категории лучшей стала команда "Ботанов.NET" из школы №20, на втором месте "Юные журналисты" из школы №16, на третьем - "Пчелки" из гимназии им. Лицмана.

В старшей категории первое место у команды "Хатухтафар" центра детского технического творчества, второе место у "Кукис" из школы №15, третье у "Insta-Gerls" из школы №20.