  • 28 ноября 201928.11.2019четверг
  • USD63,9722
    EUR70,4398
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Победителей проекта "Поколение Internet" назвали в Тобольске

Общество, 13:40 28 ноября 2019

администрации Тобольска | Фото: администрации Тобольска

Лучшие работы интерактивного проекта компьютерного дизайна "Поколение Internet" определили в Тобольске. 100 школьников соревновались также в фото-кроссе и интеллектуальном туре, сообщает администрация города.

Судейская коллегия, в которую вошли студенты естественно-научного факультета Тобольского педагогического института им. Менделеева, определили три самые лучшие команды в двух возрастных категориях.

В младшей категории лучшей стала команда "Ботанов.NET" из школы №20, на втором месте "Юные журналисты" из школы №16, на третьем - "Пчелки" из гимназии им. Лицмана.

В старшей категории первое место у команды "Хатухтафар" центра детского технического творчества, второе место у "Кукис" из школы №15, третье у "Insta-Gerls" из школы №20.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дизайн , конкурсы , студенты , Тобольск , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:40 28.11.2019Победителей проекта "Поколение Internet" назвали в Тобольске
13:29 28.11.2019Тюменская школьница-победитель олимпиады ГК "Россети" побывала на форуме в Ярославле
13:18 28.11.2019Жители Тюменской области узнали о своих долгах на вокзале
13:07 28.11.2019Тюменская набережная - в Топе самых красивых мест для вечерних прогулок