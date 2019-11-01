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Ансамбли из России и зарубежья выступят на конкурсе "Сибирские родники" в Тюмени

Общество, 12:42 29 ноября 2019

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Международный конкурс солистов и ансамблей народной культуры "Сибирские родники" стартует в Тюмени 29 ноября. В течение трех дней на сцене Тюменского колледжа искусств и Тюменского государственного института культуры выступят исполнители из России, Белоруссии, Казахстана и Эстонии, сообщает областной комитет по делам национальностей.

Участие в конкурсе примут как творческие коллективы, так и солисты. Они выступят в номинациях: вокал, инструментальное исполнительство, хореографическое искусство, художественное слово и декоративно-прикладное искусство. Проходить конкурсные выступления будут 29 и 30 декабря.

29 ноября в 18 часов в концертном зале Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 2) гостей мероприятия ожидает выступление арт-фолк-группы "Лави нова" из Екатеринбурга.

30 ноября в 17 часов в колледже искусств Тюменского государственного института культуры (ул. Республики, 152) состоится гала-концерт и закрытие конкурса.

1 декабря пройдет cмотр-конкурс "Сибирские истоки" учебно-методических работ, сценариев народного праздника, авторских программ обучения народной культуре в ссузах, вузах, ДШИ, музыкальных школах, детских садах, общеобразовательных школах. Также состоятся мастер-классы по хореографии и вокалу.

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# конкурс , культура , фестиваль

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