Кто поможет дворняге: в Тюменской области разрабатывают правила обращения с бездомными животными

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Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев примут в Тюменской области до 1 января 2020 года.

Как сообщает управление ветеринарии Тюменской области, на очередном заседание Общественного совета при управлении обсудили проект постановления правительства Тюменской области "Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Тюменской области и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов".

Общественникам рассказали, что новый документ призван предупредить возникновение эпидемий, эпизоотий и других чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев. Кроме того, преследует цели предотвращения причинения вреда здоровью и имуществу граждан, гуманного отношения к животным без владельцев, оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии, возврата потерявшихся животных их владельцам и другие.

На заседании Общественного совета были рассмотрены вопросы отлова животных без владельцев, помещение их в приюты, возвращение на прежние места обитания.

Члены Общественного совета внесли предложения в Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Тюменской области, предложения были учтены управлением ветеринарии Тюменской области в полном объеме.