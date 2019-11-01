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Новый культурно-просветительский проект "Литературный лицей" презентуют в Тюмени

Общество, 15:05 29 ноября 2019

Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте | Фото: Централизованная городская библиотечная система во ВКонтакте

Презентация культурно-просветительского проекта "Литературный лицей" начнется в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в Тюмени 3 декабря в 16 часов, сообщает Центральная городская библиотека.

"Литературный лицей" направлен на расширение знаний у одаренных детей, а также родителей, педагогов, руководителей литературных объединений и кружков.

На презентации состоится разговор о необходимости систематических занятий под руководством специалистов в рамках "Литературного лицея". Каждый из руководителей мастер-классов, тренингов и студий раскроет содержание и условия своих занятий. Специалисты обсудят нюансы сотрудничества, наметят возможности привлечения в "Литературный лицей" талантливых горожан, обменяются опытом.

Присутствующим на презентации вручат буклет с основной информацией о занятиях в "Литературном лицее". Вход свободный.

В работе нового проекта примут участие известные тюменские писатели, преподаватели вузов, творческие педагоги и воспитатели. Среди них: писатели Леонид Иванов, Антонина Маркова, Маргарита Чекунова, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин ТОГИРРО Елена Медведева, преподаватель Тюменского индустриального университета, кандидат филологических наук Надежда Никулина, заведующая педагогической частью Молодежного театра "Ангажемент" имени В.С. Загоруйко Ольга Чусовитина.

Отметим, культурно-просветительский проект "Литературный лицей" организован Централизованной городской библиотечной системой при поддержке Тюменского регионального отделения Союза писателей России.

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# Литературно-краеведческий центр , обучение , презентация

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