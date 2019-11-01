АО "Газпром энергосбыт Тюмень" объявило розыгрыш среди клиентов

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

АО "Газпром энергосбыт Тюмень" проводит розыгрыш "1:000 в твою пользу!" среди клиентов-физических лиц, которые оплачивают электроэнергию и другие коммунальные услуги через новый сервис — мобильное приложение "ГЭТ ЛКК".

Приняв участие в розыгрыше, потребители не только познакомятся с возможностями и простотой использования личного кабинета клиента через мобильные устройства, но и получат приятный бонус — шанс пополнить счета своих мобильных телефонов.

Испытать удачу могут все клиенты энергосбытовой компании из числа физических лиц, выполнившие следующие условия: необходимо оплатить через мобильное приложение "ГЭТ ЛКК" электроэнергию или другие коммунальные услуги за ноябрь и декабрь 2019 года, а также оставить отзыв о мобильном приложении на официальной странице АО "Газпром энергосбыт Тюмень" в одной из социальных сетей — "ВКонтакте" (vk.com/gesbt.tyumen), Facebook (facebook.com/gesbt.tyumen/) или Instagram (instagram.com/gesbt.tyumen/).

50 счастливчиков из числа участников получат по 1000 рублей на счета своих мобильных телефонов: их имена будут определены методом случайной выборки и названы на официальном сайте поставщика электроэнергии www.gesbt.ru. Подведение итогов намечено на 10 февраля 2020 года.

Впрочем, проигрыш никому не грозит: у каждого участника в мобильном телефоне останется многофункциональное приложение, обеспечивающее надежную связь потребителя с поставщиком электроэнергии и позволяющее вносить платежи за электроэнергию/ЖКУ, передавать показания приборов учета, отслеживать историю начислений и платежей, получать квитанции-извещения — скачать "ГЭТ ЛКК" можно уже сегодня в AppStore или Google Play.