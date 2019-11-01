Меры по борьбе с преступностью рассмотрели на межведомственном совещании

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Меры по борьбе с преступностью рассмотрели на совместном заседании координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе и областной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Александр Моор 28 ноября.

Эти темы находятся в поле постоянного внимания органов власти и требуют координации действий всех ведомств для решения проблемных вопросов и выработки ответов на новые вызовы, отметил, открывая совещание губернатор.

Врио начальника УМВД России по Тюменской области Валерий Суворов представил аналитические данные, характеризующие положение дел в регионе. Так, благодаря большой профилактической межведомственной работе в Тюменской области сохраняется тенденция сокращения числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. За 9 месяцев этот показатель снизился на 8,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Вместе с тем фиксируется увеличение числа краж денежных средств граждан с банковских счетов с использованием компьютерных технологий.

Участники совещания отметили, что для стабилизации ситуации немаловажную роль играет информирование граждан о видах и способах совершения подобных преступлений, повышение правовой и экономической грамотности жителей региона.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских подчеркнул, что сегодня система раскрытия преступлений, совершенных с использованием ИТ-технологий, пробуксовывает. По его словам, на уровне Российской Федерации принято решение о создании киберполиции – специальных подразделений, которые будут более эффективно отвечать на сегодняшние вызовы времени и решать, стоящие перед правоохранительной системой в этой сфере задачи.

Отдельный вопрос обсуждения касался оценки текущей наркоситуации и реализации мероприятий по раннему выявлению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе на основе опыта проведения социально-психологического тестирования учащихся. Благодаря использованию специальной методике выявляются школьники и студенты группы риска, склонные к употреблению наркотических средств, по каждому случаю ведется индивидуальная работа.

В течение 9 месяцев 2019 года органами внутренних дел выявлено больше преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, чем за такой же период 2018 года. Наибольший объем преступлений в этой сфере также совершается с использованием сети Интернет. Проводится активная антинаркотическая работа в социальных сетях, в этом году выявлено 374 сайта, содержащих противоправный контент.

На совещании подчеркнули важность проведения системной профилактической и воспитательной работы в школах и усилению ведомственного контроля за муниципалитетами в части профилактики наркомании.

Говоря об обеспечении безопасности дорожного движения, на совещании было отмечено, что благодаря комплексному подходу удалось стабилизировать ситуацию на дорогах Тюменской области. Так, с начала 2019 года на 8,7% снизилось число погибших в ДТП, на 20% уменьшилось число погибших в ДТП детей в возрасте до 16 лет, на 22,3% стало меньше дорожных происшествий, спровоцированных водителями в состоянии опьянения. Системами, работающими в автоматическом режиме, зафиксировано более 580 тысяч нарушений правил дорожного движения. Это на 32,4% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

В завершение совещания участники обсудили совместные действия в сфере укрепления правопорядка на территории Тюменской области и актуализировали план работы региональной антинаркотической комиссии.

В совещании приняли участие главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, прокурор Тюменской области Владислав Московских, начальник регионального управления ФСБ России по Тюменской области Игорь Кочнев, руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области Александр Кубляков, врио начальника УМВД России по Тюменской области Валерий Суворов, представители других федеральных ведомств и областного правительства.