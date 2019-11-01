Найдено объяснение испугавшего жителей Тюменской области НЛО

| Фото: Галина Рева | Фото: Галина Рева

Жители Упоровского района Тюменской области 28 ноября в 19 часов 40 минут стали свидетелями необычной кометы в небе, которая сразу стала предметом обсуждения в соцсетях.

Пользователи рассказали, что увидели в ночном небе неопознанный летающий объект, похожий на комету, некоторые предположили, что это коптер с фонариком.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что PBCH провели пуск межконтинентальной ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме.

"Тополь" - стратегический мобильный комплекс с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой РТ-2ПМ.