Агентство "Тюменская линия" расскажет о военных инженерах России

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6 декабря 2019 года исполняется 200-лет Военного института инженерных войск Военного учебно-научного центра сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации". Этому эпохальному для инженерных войск событию агентство "Тюменская линия" посвящает серию материалов о военных инженерах России.

Военный институт инженерных войск Военного учебно-научного центра сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации" - это один из двух военно-учебных заведения России, который готовит офицеров инженерных войск для военной организации государства. Специалисты, окончившие институт, выходят с высшей военной оперативно-тактической подготовкой по программе магистратуры. Вторым учебным заведением, выпускающим инженеров с полной военно-специальной подготовкой и средним профессиональным образованием, является Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В Военном институте и Тюменском училище также готовятся кадры для вооруженных сил зарубежных государств. Обучение по специальностям, которые реализуются как в военном деле, так и в гражданской сфере, в Военном институте проходят военнослужащие из восьми стран, а в Тюменском училище – из 33. За последние три года количество стран увеличилось в 1,5 раза, численность обучаемых – в 2,5 раза.

Специалистов военно-учетным специальностям инженерных войск готовят также четыре учебных центра при федеральных государственных бюджетных организациях высшего профессионального образования: Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону), Уральский федеральный университет (Екатеринбург) и Дальневосточный федеральный университет (Владивосток). На сегодня общий объем подготовки специалистов для инженерных войск по программам солдат, сержантов и офицеров запаса в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования составляет около 2 тысю. 500 человек