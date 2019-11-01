Герой России Валерий Ростовщиков: роль военных инженеров в современной войне еще не оценена

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Военная академия – это оперативно-тактическое мышление и возможность прикоснуться к истокам истории инженерных войск. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" подполковник, Герой России Валерий Ростовщиков, в канун 200-летнего юбилея Военного института инженерных войск Военного учебно-научного центра сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации".

"Академическое обучение наполнено общением с военными аналитиками, офицерами старших поколений, что есть бесценный приобретаемый опыт, - подчеркнул он. – Инженерные войска сейчас на подъеме. Хотелось бы вновь перешагнуть порог инженерной академии. На мой взгляд, роль военных инженеров в современной войне еще не оценена".

Свою историю инженерные войска России ведут со дня выхода Указа Петра I – 21 января 1701 года о создании в Москве школы пушкарского приказа, в которой готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Для эффективного ведения боя военным нужна правильно выстроенная инженерная инфраструктура, и эта задача ложится на плечи военных инженеров.

Создание Главного инженерного училища в декабре 1819-го года стало первым шагом на пути обеспечения систематического высшего инженерного образования.

Валерий Ростовщиков в 1979 году окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова. А в 1995 году - командный факультет Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева (так в те годы назывался Военный институт инженерных войск).

"В училище, конечно, было трудно. Особенно в первый год обучения. Но базовый фундамент закладывается именно в училище, - уверен Валерий Ростовщиков. – Это было хорошей жизненной школой – закалялся характер, приобретались необходимые навыки военной профессии. Курсантские годы – это наполнение разносторонними знаниями, неповторимый опыт выстраивания отношений в коллективе. Военное училище – своего рода тактическое звено действий подразделений и частей. Знания, навыки, характер, терпение и выдержка - очень важные качества кадрового офицера. Помните, Штирлиц утверждал, что выдержка - оборотная сторона стремительности".

Эти качества, заложенные в ТВВИКУ и отшлифованные в академии, оказались просто незаменимы при решении конкретных боевых задач.

В сентябре 1999 года подполковник Ростовщиков был направлен в командировку в Чечню. Его инженерно-саперный батальон занимался строительством переправ, фортификационных сооружений, инженерной разведкой, добычей и очисткой воды — словом, всем, что касается жизнеобеспечения мотострелковых подразделений.

8 октября 1999 года инженерно-саперному подразделению была поставлена задача — обеспечить выдвижение и переправу частей Федеральных сил через водную преграду. Инженерно-разведывательная группа, возглавляемая подполковником Ростовщиковым, выйдя к мосту, обнаружила, что боевики, оставив охранение около моста, занимаются фортификационным оборудованием местности. Скрытно подойдя к мосту, группа уничтожила боевое охранение. Подполковник Ростовщиков начал проверку моста на наличие взрывоопасных предметов. Под огнем противника им был обезврежен фугас, управление которым находилось в руках боевиков. Первым переправился на противоположный берег, где, заняв оборону, оказался отрезанным от своего подразделения. В течение двух часов удерживал захваченную позицию, ведя бой с превосходящими силами противника, не давая ему уничтожить мост и тем самым сорвать наступление наших войск.

Указом президента Российской Федерации от 30 декабря 1999 года за мужество и героизм, проявленные в чрезвычайных обстоятельствах, за смелые и решительные действия в условиях сопряженных с риском для жизни, подполковнику Валерию Ростовщикову присвоено звание Героя Российской Федерации.

Сегодня Валерий Ростовщиков живет в Волгограде и занимает пост уполномоченного по правам человека.

Борис Олейник