Роспотребнадзор напомнил о важности правильного питания зимой

| Фото: предприятия "Рыбное подворье" | Фото: предприятия "Рыбное подворье"

Иммунная защита организма напрямую зависит от характера питания, напоминает Роспотребнадзор. Зимний рацион должен содержать достаточное количество веществ для нормальной работы всего организма, в том числе и иммунной системы.

По мнению специалистов по питанию, зимой в первую очередь следует употреблять рыбу, растительные масла, злаки, капусту, морковь, лук, чеснок, свежую зелень, гранаты, цитрусовые, орехи.

Существуют также популярные заблуждения о выборе питания в зимний период. Одно из самых частых – употребление в большом количестве не сезонных фруктов, ягод и овощей. Альтернативой им могут служить обогащенные продукты питания, а также витаминно-минеральные комплексы.

Также принято считают допустимым употребление большого количество калорий, набирая при этом вес, в надежде сбросить его в теплое время года. Это чревато колебаниями веса и провокацией его дальнейшего набора и не добавляет шансов для поддержания полноценной иммунной защиты.

Зимой важно придерживаться следующих простых правил питания, отмечают специалисты Роспотребнадзора: помнить о питьевом режиме, грамотно компенсировать недостаточное поступление с пищей необходимых витаминов, минералов и других биологически активных веществ с помощью витаминно-минеральных комплексов и обогащенных продуктов. При выборе продуктов питания отдавать предпочтение продуктам местного происхождения.