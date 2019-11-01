Выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ - заявление нужно подать до 1 февраля

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

В Тюмени уже начали принимать заявления от выпускников прошлых лет, желающих сдать ЕГЭ. Речь идет о тех, кто уже имеет аттестат о среднем образовании.

Для данных категорий есть возможность улучшить или получить результаты по основным предметам (русский язык и математика - базовая и профильная), а также предметам по выбору. Ограничений нет.

Как сообщили "Вслух.ру" в департаменте образования администрации Тюмени, прием заявлений уже начался и продлится до 1 февраля.

Заявление необходимо подавать лично, предоставив следующие документы: оригинал и копию паспорта (2, 3 страница и страница с регистрацией по месту жительства); оригинал и копию аттестата о среднем общем образовании; оригинал и копию свидетельства о браке (при смене фамилии).

В Тюмени заявления принимают в департаменте образования по адресу: ул. Республики, 17, каб. 208. Обращайтесь с понедельника по пятницу с 9 до 13 часов.

Студенты учреждений СПО подают заявление в учебной части учреждения, в котором проходят обучение.