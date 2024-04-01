Александр Моор поздравил депутатов с Днём российского парламентаризма

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С Днём российского парламентаризма поздравил депутатов губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона напомнил, что в 2024 году Тюменская областная дума отмечает 30-летие со дня своего образования. Она создавалась в непростых условиях. Тогда стремительные преобразования происходили в политике, экономике и общественной жизни государства.

Парламентарии создают правовую основу, которая выступает главным фундаментом для позитивных изменений во всех сферах. В Тюменской области с опорой на региональные законы формировался благоприятный инвестиционный климат, возрождалась деловая активность, принимались важнейшие решения по финансовой и социальной поддержке земляков, в том числе в качестве ответов на неординарные вызовы времени. Правовая база отражает приоритеты социальной и экономической политики, среди которых поддержка семей, материнства и детства, участников специальной военной операции и членов их семей.

Конструктивное сотрудничество между органами законодательной и исполнительной власти было и остается залогом уверенного развития и региона, и страны.

"Желаю всем депутатам, чтобы ответственность, взвешенный подход в принятии решений и искреннее желание работать в интересах людей и в дальнейшем помогали вам реализовывать все идеи и планы на благо Тюменской области и России", - сказал Александр Моор.