В Тюмени откроется новый горячий источник с минеральной водой

| Фото: Аквапарк "ЛетоЛето" | Фото: Аквапарк "ЛетоЛето"

Горячий источник с минеральной водой открывается в аквапарке "ЛетоЛето" 1 декабря.

Как сообщает пресс-служба аквапарка, бассейн с термальной водой удивит техническим оснащением. Площадь зеркала воды – 392 кв. метров, глубина - от 0,8 до 1,35 метров, по площади бассейна установлено более 110 гидромассажных форсунок, аэромассажные плато, донные гейзеры и водяные пушки.

"Тюмень славится своими горячими источниками и именно этим привлекательна для туристов. Поэтому при строительстве комплекса "ЛетоЛето" мы проанализировали возможность открытия термального бассейна и пробурили собственную скважину глубиной 1 тысяча 248 метров. Мы хотим предоставлять нашим гостям качественный семейный отдых и оздоровительные процедуры. В нашем термальном источнике будет настоящая природная среднеминерализованная вода, которая оказывает лечебное и омолаживающие действие на организм", – рассказала генеральный директор комплекса "ЛетоЛето" Ирина Васильева.

Температура воды на выходе из скважины составляет 38–43 градусов. Выход к источнику будет организован через аквазону.