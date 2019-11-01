Выставка картин особого художника пройдет в библиотеке Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Открытие персональной выставки художника с ограниченными возможностями здоровья Николая Никитина "Тридцать три. До и после" состоится в библиотеке № 16 Тюмени (ул. Олимпийская, 20а) 30 ноября в 1 часов 30 минут, сообщает пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы.

Жизнь Николая Никитина разделилась на "до" и "после" в 26 лет после ДТП. Родные помогали заново учиться ходить, читать. После того как мама подарила Николаю кисти и бумагу, он стал рисовать. Сейчас он живет полноценной жизнью, любит плавать, занимается бочче, участвует в конкурсах и выставках. Его картины наполнены светом и воздушными красками.

С картинами автора можно познакомиться в часы работы библиотеки. Вход свободный, экспозиция будет работать до 15 января 2020 года.