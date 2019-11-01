Тюменцам презентуют "Военно-медицинскую эстафету 2.0"

| Фото: Российское военно-историческое общество | Фото: Российское военно-историческое общество

Презентация проекта "Военно-медицинская эстафета 2.0" начнется в студенческом центре Тюменской области (ул. Семакова, 21) 30 ноября в 12 часов.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель проекта, член Молодежной администрации Тюмени Дания Апасова, "Военно-медицинская эстафета 2.0" — мероприятие областного уровня, которое пройдет в Тюмени в преддверии 9 Мая либо после праздника. Вопрос, касающийся места проведения, пока решается. Возможно, это будет полигон ТВВИКУ либо центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост".

В рамках проекта пройдет конкурс из двух этапов: "Индивидуальное мастерство" и "Командное первенство". "Ребята будут проходить определенные контрольные точки. Это не какие-то спортивные состязания в костюмах. На полигоне воссоздадут атмосферу военных действий. Команда будет состоять из медработника, связиста, военного. Положение о конкурсе появится после Нового года. Желающие смогут распределить роли, оставить заявки", — добавила руководитель проекта.

Победу в "Военно-медицинской эстафете 2.0" одержит та команда, которая первой доберется до последней контрольной точки. От других спортивных состязаний эстафета отличается тем, что организаторы делают уклон на оказание экстренной медпомощи. "Сначала участников на протяжении двух месяцев будут обучать этим навыкам, наша игра станет проверкой этих знаний. У каждой команды будет своя история. Ее члены будут вытаскивать билеты. У кого-то будет написано, что он ранен, указано описание травмы. Команда не сможет перейти на следующую точку, пока не окажет экстренную помощь. Участникам нужно максимально быстро оказать помощь и первыми добраться до финиша", — поделилась Дания Апасова.

На презентацию проекта 30 ноября могут прийти все желающие. "Военно-медицинская эстафета 2.0" ориентирована на людей в возрасте от 16 до 25 лет: старшеклассники, студенты. Авторы проекта также ищут волонтеров-организаторов, которые будут встречать участников, исполнить роль солдат на полигоне. Зарегистрироваться на встречу можно здесь.

Только самих участников, которые впоследствии поделятся на команды, либо будут выступать индивидуально, будет около 200 человек. Ожидается, что эстафета объединит 16 команд по пять-шесть человек. Волонтеров проекта будет около сотни.

"Этот проект был представлен на молодежном форуме "Мост", который прошел в Тюмени 27 ноября. Его поддержали члены Молодежной администрации Тюмени, городским департаментом по спорту и молодежной политике. Еще планируется выход на грант", — поделилась Дания Апасова.

Инна Пахомова