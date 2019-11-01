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Гости фестиваля "Открой свою Сибирь" получили путевки в тюменские санатории

Общество, 16:53 30 ноября 2019

Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь"

Двухдневные путевки в тюменские санатории получили самые везучие участники розыгрыша подарков на туристическом фестивале "Открой свою Сибирь" прошел в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени.

В числе более чем ста разыгранных подарков оказались также путевки выходного дня на базу отдыха и в веревочный парк, билеты в аквапарк и на горячие источники. Кроме того, победители розыгрыша смогут посетить каток, проехаться на собачьих упряжках, принять участие в мастер-классах, побывать на концертах.

Напомним, в рамках фестиваля состоялся "Парад событий", на котором крупнейшие представители сферы туризма и досуга презентовали самые интересные мероприятия, интересные для гостей региона. Главными героями парада стали Конек-Горбунок из Ишима, теща с блинами из Ялуторовска, средневековые воины с "Абалакского поля", Царь Берендей, Хлебный дед и, разумеется, Дед Мороз.

Гостей попотчевали десертами "VisitTyumen". Большой интерес у зрителей вызвал спектакль молодежного авангардного театра "Формат" по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Множество участников собрали мастер-классы по народным ремеслам.

Напомним, фестиваль "Открой свою Сибирь" стал логическим продолжением туристского форсайт-форума "Сибирь – Урал", который состоялся в областной столице 29 ноября. Участники форума высоко оценили туристический потенциал Тюменской области.

Благодаря активной поддержке и развитию проектов по продвижению Тюменской области количество туристов, посещающих регион, ежегодно растет. В 2018 году этот показатель превысил 2,6 млн человек.

Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" ﻿

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