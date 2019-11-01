Гости фестиваля "Открой свою Сибирь" получили путевки в тюменские санатории

Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь" Фото организаторов фестиваля "Открой свою Сибирь"

Двухдневные путевки в тюменские санатории получили самые везучие участники розыгрыша подарков на туристическом фестивале "Открой свою Сибирь" прошел в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени.

В числе более чем ста разыгранных подарков оказались также путевки выходного дня на базу отдыха и в веревочный парк, билеты в аквапарк и на горячие источники. Кроме того, победители розыгрыша смогут посетить каток, проехаться на собачьих упряжках, принять участие в мастер-классах, побывать на концертах.

Напомним, в рамках фестиваля состоялся "Парад событий", на котором крупнейшие представители сферы туризма и досуга презентовали самые интересные мероприятия, интересные для гостей региона. Главными героями парада стали Конек-Горбунок из Ишима, теща с блинами из Ялуторовска, средневековые воины с "Абалакского поля", Царь Берендей, Хлебный дед и, разумеется, Дед Мороз.

Гостей попотчевали десертами "VisitTyumen". Большой интерес у зрителей вызвал спектакль молодежного авангардного театра "Формат" по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок". Множество участников собрали мастер-классы по народным ремеслам.

Напомним, фестиваль "Открой свою Сибирь" стал логическим продолжением туристского форсайт-форума "Сибирь – Урал", который состоялся в областной столице 29 ноября. Участники форума высоко оценили туристический потенциал Тюменской области.

Благодаря активной поддержке и развитию проектов по продвижению Тюменской области количество туристов, посещающих регион, ежегодно растет. В 2018 году этот показатель превысил 2,6 млн человек.