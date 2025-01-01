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Движение по автозимнику Нижняя Тавда – деревня Кускургуль закрыли на сутки

Общество, 21:08 24 января 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Движение по автозимнику Нижняя Тавда – деревня Кускургуль в Нижнетавдинском районе временно закрыто в связи со сложными погодными условиями. Ограничения будут действовать до 16 часов 25 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Наряд ДПС несет службу на 83-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда –Междуреченский, информируя водителей о введенных ограничениях.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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