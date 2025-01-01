Движение по автозимнику Нижняя Тавда – деревня Кускургуль закрыли на сутки
Общество, 21:08 24 января 2025
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Движение по автозимнику Нижняя Тавда – деревня Кускургуль в Нижнетавдинском районе временно закрыто в связи со сложными погодными условиями. Ограничения будут действовать до 16 часов 25 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
Наряд ДПС несет службу на 83-м километре автодороги Тюмень – Нижняя Тавда –Междуреченский, информируя водителей о введенных ограничениях.