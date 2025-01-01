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Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге качества жизни 2024 года

Общество, 17:51 23 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге качества жизни 2024 года. Она вошла в топ-20 субъектов России – лидеров по данному показателю, который представило Агентство стратегических инициатив.

Жители Тюменской области, как и Чеченской Республики, Севастополя, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы наиболее привержены своему региону.

Более половины – 54 % респондентов отметили, что за последние три года их населенный пункт стал лучше, как место для жизни.

В целом по результатам рейтинга качества жизни 2024 г. 47 регионов улучшили качество жизни, 67 % показателей выросли показателей в среднем по стране.

Отметим, что для составления рейтинга АСИ опросило около 400 тыс. россиян. Также использованы 140 статистических и геоаналитических показателей, которые распределены по 10 элементам среды согласно аспектам жизни человека. Например, "Медицинское обслуживание", "Образование и развитие" и другие.

Первые три места в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Югра расположилась на пятом месте, Ямал – на 11.

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