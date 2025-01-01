Тюменцам советуют не сохранять банковские данные при онлайн-покупках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сохранение банковских данных при онлайн-покупках небезопасно. В этом уверен эксперт по кибербезопасности систем промышленной автоматизации и умных устройств в Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

"При оформлении подписки, например, на онлайн-кинотеатр, информация о карте не сохраняется на компьютере. Она хранится в системе сервиса, где вы оформили подписку. Каждый месяц или раз год, в зависимости от того, когда происходит списание, сервис отправляет запрос в банк для проведения транзакции. Таким образом, данные о карте не находятся в браузере и не могут быть украдены в случае взлома вашего компьютера", - заверил эксперт.

Однако, если система онлайн-сервиса будет взломана, существует риск утечки данных. В соответствии с законодательными требованиями и стандартами банковского процессинга, компании обязаны шифровать данные о кредитных картах и хранить только часть номера карты — обычно первые четыре или пять цифр и последние несколько цифр. Это делает их менее уязвимыми в случае утечки, пишет tmn.aif.ru.

"Тем не менее, практика показывает, что некоторые компании могут хранить платежные данные в открытом доступе, что создает дополнительные риски для пользователей", - предупредил Владимир Дащенко.

Он обратил внимание тюменцев на то, что важно выбирать надежные и проверенные сервисы, а также внимательно читать пользовательские соглашения и политику конфиденциальности.