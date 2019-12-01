"Алые паруса" признали лучшим праздником в мире

| Фото: из паблика "Алые паруса" ВКонтакте | Фото: из паблика "Алые паруса" ВКонтакте

Петербургский праздник выпускников "Алые паруса-2019" получили Гран-при престижного конкурса The Best Events Awards World.

The Best Events Awards World - это главное международное признание мероприятий в индустрии событий, поясняет пресс-служба мероприятия.

""Алые паруса-2019" получили главную награду в номинации "ICONIC EVENT AWARD 2019" и два почетных серебра в номинациях "BEST MUSICAL EVENT 2019" и "BEST BEA WORLD EVENT AGENCY 2019"", - опубликовали организаторы в паблике петербургского события ВКонтакте.

РИА Новости дополняет: всего награды вручались в 23 номинациях. Номинантов оценивали по таким параметрам, как креативность идеи, технологические инновации, безупречное исполнение программы, вовлеченность участников мероприятия, атмосфера, методы и инструменты воздействия, эффективность, достижение заявленных целей и задач, соответствие коммуникационной цели и ценностям бренда.

| Фото: из паблика "Алые паруса" ВКонтакте | Фото: из паблика "Алые паруса" ВКонтакте

Шоу "Алые паруса" каждый год завораживает красками и остается в памяти бывших школьников, прошедших рубеж между детством и взрослой жизнью.

Праздник выпускников "Алые паруса" отмечался в Ленинграде с 1969-го по 1979 год. Его возродили в 2005 году по предложению президента России Владимира Путина. В 2019 году праздник проходил в ночь с 23 на 24 июня. Его посетили 1,4 млн человек, что стало рекордом за все время.

В 2019 году в шоу принимали участие Зара, Владимир Пресняков, группа "Марсель" и другие. Практически отдельный концерт, "шоу в шоу" представил бронзовый призер Евровидения Сергей Лазарев. А вторым хедлайнером стала Полина Гагарина.

Участниками "Алых парусов" становятся десятки тысяч выпускников. В 2019 году приглашение на праздник получили более восьми тысяч школьников из российских регионов и зарубежных стран, а также курсанты Нахимовского училища.

Организаторы праздника в этот раз насчитали больше всего гостей из Ленинградской области (около пяти тысяч). Также многие приехали из Псковской, Новгородской, Тверской, Московской областей, Республики Карелии, Приморского края, Крыма.

Пиротехническое шоу в акватории Невы начинается после полуночи и собирает на берегах реки не только выпускников, но и горожан и туристов. За огни в небе над Невой отвечает множество специалистов. В этот раз на Троицком мосту разместили девять башен, высота четырех из которых составила более 33 метров. А в акватории установили еще 13 пиротехнических сооружений.

Самая долгожданная часть праздника - появление брига "Россия" под алыми парусами - стало яркой кульминацией шоу.