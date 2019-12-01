Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водители должны "обуть" свои легковые автомобили в "липучки" или шипованные шины на январь—декабрь 2020 года. У транспортных средств категорий M и N по классификации Таможенного союза появится новый экологический класс Евро-6. Основные изменения в российских законах и ПДД для автомобилистов, вступающие в силу с 1 декабря, перечислил портал "Автоновости дня".

За исключением того, что до 2 декабря всем нужно заплатить налоги (в том числе, транспортный), с 21 декабря в России будет введен новый экологический класс "Евро-6", распространяющийся как на грузовые, так и на пассажирские автомобили (ТС категорий M и N). Принятый стандарт будет регулировать требования к содержанию вредных веществ в выхлопных газах и планомерно улучшать экологию в стране.

Также 1 декабря вводится запрет на эксплуатацию автомобилей, не укомплектованных зимними шинами. К этому дню все должны "переобуться" и ездить на зимней резине вплоть до февраля включительно (их наличие требует техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств"). Штраф за использование летних шин в зимний период пока не предусмотрен, но соответствующий законопроект, рассмотрение которого в 2016 году перенесли на неопределенный срок, уже есть.

Перечень продукции, подлежащей обязательной маркировке, с декабря будет расширен. К сигаретам, алкоголю, меховым изделиям и некоторым лекарствам присоединятся автомобильные шины, парфюмерия, верхняя одежда, постельное белье, фотовспышки и фотоаппараты. Предполагается, что это поможет защитить потребителей от контрафакта, но все сопутствующие расходы, так или иначе, войдут в стоимость товаров и в конечном итоге равно лягут на их плечи.