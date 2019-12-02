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Россия реализует уникальный проект для болельщиков ЕВРО 2020

Спорт, 13:38 02 декабря 2019

fan-id.ru | Фото: fan-id.ru

Паспорт болельщика получит каждый купивший билет на матчи чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года в Санкт-Петербурге, начиная с 3 декабря, когда в северной столице торжественно откроется Центр выдачи Fan ID.

Система идентификации болельщиков и Паспорт болельщика (Fan ID) – уникальный российский проект, который будет реализован на ЕВРО 2020. Он обеспечит комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе и безвизовый въезд в Россию для иностранцев.

Паспорт болельщика оформляется бесплатно и однократно на все матчи ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге для всех российских и иностранных граждан. Иностранцы смогут въехать в Россию по своему паспорту и Fan ID, не оформляя визу, с 30 мая по 3 июля 2020 года, выехать – с 30 мая по 13 июля.

Оформить заявку на получение Паспорта болельщика необходимо до начала мероприятий, пройдя регистрацию на сайте, или непосредственно в Центре выдачи Паспорта болельщика в Санкт-Петербурге. Еще один такой центр позднее откроется в Москве.

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# Санкт-Петербург , УЕФА , футбол

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