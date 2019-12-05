Анатолий Ефимов: судьба испытывала меня на прочность в Афганистане

Ефимов Анатолий Юрьевич | Фото: из личного архива Анатолия Ефимова Ефимов Анатолий Юрьевич | Фото: из личного архива Анатолия Ефимова

200-летию Военного института инженерных войск Военного учебно-научного центра сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации" посвящается: военный инженер России - Анатолий Ефимов.

Дед нашего героя Борис Анатольевич Ефимов принимал участие в битве на Курской дуге. Курская битва - переломный момент Второй мировой войны, когда Советские войска нанесли такой урон Германии, после которого она до конца войны потеряла стратегическую инициативу, а в сердцах рядовых и генералов появилась уверенность в победе над врагом.

Цена этой битвы, по примерным подсчетам, - жизни 863 тысяч советских солдат, среди которых старший лейтенант Борис Анатольевич Ефимов. Он погиб в 1943 году. О подвигах своего дедушки Анатолий слышал с детства и твердо для себя решил стать офицером.

Родился Анатолий Ефимов в Костроме, вырос – в Душанбе, там же окончил среднюю школу. В 1978 году со своим школьным другом поступил в Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, где стал лидером роты, первым – в учебе, спорте, общественной жизни.

Увлекался парашютным спортом, был участником сборных команд по различным видам спорта, активно участвовал в художественной самодеятельности. В его взводе учился и будущий начальник инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"После окончания училища я был назначен командиром инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты мотострелкового полка в Кушке. В 1983 году уехал на службу в Афганистан, - рассказывает Анатолий Ефимов. – Именно здесь судьба испытывала меня на прочность, именно здесь особенно пригодились знания и навыки, полученные в стенах родного училища".

Десятилетняя Афганская война унесла жизни многих советских солдат. Согласно хронике, в мае 1984 года было проведено 85 военных операций, в результате которых было уничтожено 18 тыс. мятежников, захвачено 3 тыс. 839 единиц стрелкового оружия. Наиболее крупными операциями по составу, привлекаемым силам и средствам, продолжительности и значимости были операции в долинах рек Панджшер, Андараб и в "зеленых зонах" вокруг городов Кабул и Герат.

13 мая 1984 года в составе разведывательного отряда дивизии группа под командованием гвардии лейтенанта Анатолия Ефимова двигалась по горному ущелью недалеко от города Герат. Этот день по секундам остался в памяти Анатолия Юрьевича.

"Неожиданно группа разведчиков по правому склону налетела на заминированный участок, - вспоминает он. - Несколько разведчиков были ранены разрывами противопехотных мин. Раненые бойцы от боли катались по склону и попадали на новые мины, другие испуганно не могли сдвинуться с места. В это время душманы открыли огонь по попавшим в ловушку солдатам. Надо было срочно что-то делать для спасения разведчиков, времени на раздумья не оставалось, все с надеждой смотрели в нашу сторону, только саперы могли помочь".

Группа разминирования двинулась в сторону склона. Анатолий Ефимов шел впереди группы, пользуясь только опытом и интуицией, наступая на каменистые выступы где невозможна установка мин. Саперы группы шли за ним, вытаскивали раненных, выводили уцелевших гвардейцев по намеченному им безопасному маршруту.

Прикрываясь огнем из автомата, он дошел до вершины склона, где за камнем прятался последний разведчик - молодой испуганный парень. Анатолий Ефимов протянул ему руку, чтобы тот пошел за ним по проделанной тропинке. В этом момент его ранили.

Саперы вынесли своего командира, раненного разрывом мины, к бронетранспортеру. Вертолет, медсанбат, Ташкент, госпиталь, несколько операций, протез ноги. Страшное ранение, казалось, навсегда перечеркнуло карьеру молодого офицера, однако он остался на военной службе.

Служба в Таджикистане - еще одна горячая точка в биографии Анатолия Ефимова. За проявленную храбрость и мужество он был дважды награжден орденом Красной звезды.

В 1991 году Анатолий Ефимов поступил в Военно-инженерную академию. По состоянию здоровья (ранение все чаще напоминало острыми болями, после нескольких операций пришлось уйти в отставку) пришлось выбрать более спокойную работу – "не на минном поле". Поэтому остался работать в академии преподавателем.

Анатолий Ефимов, оглядываясь назад, не сожалеет ни об одном дне своей жизни. В сложный период конца 90-х работал заведующим методическим кабинетом академии РВСН. В то время остро стоял вопрос обеспечения военнослужащих жильем. "Инициативной группой офицеров Военно-инженерной академии тогда был создан жилищно-строительный кооператив, - рассказывает Анатолий Ефимов. – Я работал в кооперативе по строительству многоэтажного дома в Москве и двух жилых городков в Троицке. Жильцами стали семьи офицеров академии, других воинских частей и учреждений как министерства обороны, так и других силовых ведомств. В 2015 я снова вернулся в академию. Сегодня в должности старшего научного служу своей Родине, продолжая славные традиции воспитанников прославленного Тюменского высшего военно-инженерного командного училища".

Дарья Ларина