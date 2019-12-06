Двухсотлетие военного института инженерных войск: тысячи командиров-героев

ЦЕРЕМОНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО 60-ГО ВЫПУСКА ОФИЦЕРОВ ТВИИКУ | Фото: mil.ru ЦЕРЕМОНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО 60-ГО ВЫПУСКА ОФИЦЕРОВ ТВИИКУ | Фото: mil.ru

Тысячи командиров, защищавших страну во время Великой Отечественной войны, на фронтах гражданской войны, державших оборону во время локальных конфликтов современности были подготовлены в общевойсковой академии - преемницы Военной академии им. Михаила Фрунзе

С началом Великой Отечественной войны академия, выполняя задания командования Красной Армии, произвела досрочный выпуск слушателей 4 и 5 курсов. Всего за время войны академия выпустила пять тысяч офицеров инженерных войск и военно-топографической службы. Почти все начальники инженерных войск фронтов и армий, командиры инженерных бригад - выпускники Военно-инженерной академии, сорока пяти из них - присвоено звание Героя Советского Союза.

На инженерных факультетах и ряде кафедр бывшей Военной академии бронетанковых войск имени Родиона Малиновского и Военно-инженерной академии имени Валериана Куйбышева постоянно велась научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Основная задача - разработка новых образцов вооружения и военной техники. Ученые коллективы неоднократно награждались дипломами, а отдельные работники – золотыми и серебряными медалями ВДНХ СССР, десятки поощрены как рационализаторы и изобретатели. В настоящее время эта работа успешно продолжается.

Среди выпускников Академии, преподавателей немало прославленных выпускников Тюменского военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова. Среди них экс-министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (2012-2018), генерал-лейтенант, кандидат технических наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации Владимир Пучков.

В 1988 году в должности заместителя командира полка Гражданской обороны он принимал участие в восстановительных работах в Армении после беспрецедентного по масштабам разрушений Спитакского землетрясения. Спустя несколько лет преподавал на курсах ГО, затем трудился в структурных подразделениях МЧС: в исследовательской лаборатории, в отделах войсковых подразделений аварийно-спасательной службы. В 2006 году Владимир Пучков возглавил Северо-Западный региональный центр МЧС. В 2011 году выступил с инициативой создания добровольных пожарных дружин. До своего назначения министром МЧС он выполнял задачи по координации действий во время небольших военных конфликтов, занимался разработкой планов по предупреждению техногенных катастроф и природных катаклизмов. После назначения на должность министра МЧС Владимир Пучков продолжил политику, начатую Сергеем Шойгу и его командой. Имея кандидатскую ученую степень, авторские свидетельства и патенты на изобретения Пучков входил в совет редакции издания "Научные и образовательные проблемы гражданской защиты".

Еще один пример - советский и российский военный инженер, ученый и военачальник, кандидат военных наук, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, лауреат Государственной премии РФ, генерал-полковник НИВ МО РФ Николай Сердцев.

Он вырос в семье рабочих, закончил с отличием ТВВИКУ. С сентября 1970 года служил в инженерных войсках. В 1979 году заочно окончил академию, параллельно - командовал отдельным инженерно-саперным батальоном, принимал участие в боевых действиях Афганской войны. С 1983 года командовал армейским инженерно-саперным батальоном, а с 1984 года – 62-м понтонно-мостовым полком в Одесском военном округе. Полк под его командованием дважды признавался лучшим в инженерных войсках округа. 19 апреля 1999 года назначен начальником инженерных войск Министерства обороны Российской Федерации (в 2002 году должность переименована в начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации). Николай Иванович автор многочисленных научных трудов, среди которых - исторический очерк "Инженерные войска России".

"Не припоминаю и года, когда бы инженерные войска не привлекались для оказания помощи населению в зонах стихийных бедствий. Так, инженерными подразделениями Северо-Кавказского военного округа в сложных условиях выполнены задачи по борьбе с наводнением в Южном федеральном округе. Тогда были задействованы более ста человек и сорока единиц техники. В результате слаженных действий удалось ликвидировать угрозу затопления населенных пунктов Темрюкского и Славянского районов. Принимали участие наши подразделения и в локализации последствий схода ледников и селевых потоков в Кармадонском ущелье. Успешно выполнены задачи по очистке устья рек, ликвидации ледяных заторов, возведению и ремонту защитных валов, отрывки взрывным способом каналов для экстренного сброса воды. Инженерные войска - сплав науки, поэтому все новое, создаваемое в "оборонке", находит применение и в интересах наших войск. Опыт локальных конфликтов подтвердил необходимость соответствующей инженерной подготовки военнослужащих, действующих в отрыве от главных сил. Для них разработан новый универсальный инженерный комплект. Он превращает обычного бойца в инженера-универсала, способного самостоятельно проделать проход в минном поле, оградить себя минным полем, выкопать окоп в мерзлом грунте", - написано в воспоминаниях Николая Сердцева.

Тюменское училище, академия гордятся еще одним своим выпускником – российским военачальником, заслуженным военным специалистом Российской Федерации Юрием Ставицким.

Он прошел в войсках все командные должности от командира инженерно-позиционного взвода до командира отдельной инженерной бригады, был начальником штаба инженерных войск Приволжско-Уральского военного округа, начальником инженерных войск Ленинградского и Северо-Кавказского военных округов. С июля 2010 года — начальник Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. При его активном участии создавались инженерные штурмовые батальоны и Международный противоминный центр Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенный для обеспечения участия России в международных программах, проектах и операциях по гуманитарному разминированию за пределами страны. С 2016 года генерал-лейтенант Ставицкий часто выезжает в командировки в Сирию, где лично руководит разминированием освобожденных от террористов городов.

Летопись достижений кузницы героев можно продолжать бесконечно: Сергей Галянин, Михаил Васянин, Сергей Жуйков, Василий Карпенко, Валерий Ростовщиков, Виктор Устинов, Петр Юхвитов, Евгений Луговцев, Анатолий Ефимов, Олег Ротт и многие другие. Каждый из них внес вклад в продолжение боевых и славных традиций Тюменского военного училища, Общевойсковой академии, развитие военной инженерной науки, модернизации военного дела в Российской Федерации.

Дарья Ларина