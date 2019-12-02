Марк Курцер встретится с будущими родителями в Тюмени

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Встречу с будущими мамами и конференцию по хирургии проведет известный акушер-гинеколог, академик РАН, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета им. Пирогова, генеральный директор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер в Тюмени. С рабочим визитом он приедет в областную столицу 5 декабря.

В 11 часов в госпитале "Мать и дитя" (ул. Юрия Семовских, 20, 6 этаж, актовый зал) он проведет встречу с будущими мамами, их мужьями, а также с теми, кто еще только планирует беременность и интересуется темой родов. Он расскажет о влиянии этих процессов на здоровье ребенка. Участники встречи побывают на экскурсии по госпиталю "Мать и дитя Тюмень".

В 15 часов в госпитале начнется конференция "Современная хирургия – высокие технологии", входящая в общую программу конференции "Университетская клиника", организованной Министерством здравоохранения РФ, РАН, правительством региона и департаментом здравоохранения Тюменской области. В ее программе - мастер-класс с видеотрансляцией из интегрированных операционных, выступления Марка Курцера, хирурга, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой хирургии факультета усовершенствования врачей НГМУ Владимира Анищенко, и кандидата медицинских наук, медицинского директора по организационной и научно-образовательной работе ГК "Мать и дитя" Юлии Кутаковой.