Реконструкция перинатального центра идет полным ходом в Тобольске

| Фото: www.tobmed.ru | Фото: www.tobmed.ru

Капитальный ремонт начался в перинатальном центре Тобольска, сообщает пресс-служба областной больницы № 3.

Реконструкция помещений отделений анестезиологии-реанимации, родового блока и второго акушерского отделений предполагает отделку стен и потолков гипсометаллическими медицинскими панелями со специальным антибактериальным напылением ионов серебра. Такое решение применят и в операционных. Помимо этого их оснастят новой системой бестеневого освещения и приточно-вытяжной вентиляцией с многоступенчатой очисткой воздуха.

В родовых палатах улучшили планировку с расчетом на естественное освещение. Все девять палат оснастят удобными и многофункциональными родовыми креслами. Во всех палатах акушерского отделения установят удобные душевые кабины на уровне пола без поддонов. Обновится вся мебель в зонах отдыха и ожидания для пациенток и посетителей. В женской консультации обустроят дополнительные туалеты и улучшат планировку.

Появятся две двухсекционные палаты сверхповышенного комфорта, каждая разделена на обеденную и спальную зоны. Запланированы и несколько платных палат повышенного комфорта различных ценовых категорий. В этих палатах предполагается совместное пребывание родных и близких.

Во время капитального ремонта обновят все пожарные выходы, три из них будут оборудованы электроподъемниками для маломобильных пациентов, заменят электропроводку и систему водопровода.

Учреждение не приостановило работу и принимает пациентов без ограничений. В соседнее здание стационара временно переведено гинекологическое отделение.