Сильнейших баскетболистов-колясочников определили в Тюмени

| Фото: из группы ТООО ВОИ ВКонтакте | Фото: из группы ТООО ВОИ ВКонтакте

Команда баскетболистов "Шанс-3" лидировала в открытом чемпионате Тюменской области по баскетболу на колясках, который проходил в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье".

Как сообщает тюменское отделение ВОИ, в финале "Шанс-3" обыграл "Шанс-1". На третьем месте - тобольская команда "Ермак". Лучшим игроком турнира стал Николай Аверьянов.

В турнире состязались семь команд из Тюмени и области, Тобольска и Тобольского района, Ялуторовска и Упоровского района.

Если для играющих спортсменов, тюменской команды "Шанс", открытый чемпионат стал хорошей разминкой, обменом опытом (накануне спортсмены вернулись с чемпионата России с серебряной медалью), то новички игры получили возможность попробовать себя в олимпийском виде спорта, получить знания и навыки владения спортивной коляской.

"Играть в баскетбол на колясках - моя давняя мечта. Я большой фанат тюменского "Шанса", болею за них и каждый раз с уверенностью жду с победами. Хочется больше тренироваться, но, к сожалению, нет такой возможности. Если однажды меня примут в команду "Шанс", то я, наверное, не поверю своему счастью", - признается участник из Ялуторовска Александр Мальков.

Для ветеранов баскетбольного спорта Андрея Бердюгина, Ивана Павлова, Александра Ваймера баскетбол на колясках - это часть их жизни, возможность вспомнить молодость и золотое время открытий и побед. Ведь это они организовали в регионе более 20 лет назад баскетбольную команду, дали старт в развитии этому виду спорта для инвалидов.

На открытый чемпионат спортсменов приехали поддержать начальник отдела спортивных программ департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Ольга Толстых, депутат Тюменской областной думы Дмитрий Новицкий, председатель региональной организации "Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Тюменской области" Андрей Толстов и заместитель председателя Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Андрей Бекиров.

В торжественной обстановке Дмитрий Новицкий передал электроприводное оборудование для инвалидных колясок. Чудо техники даже удалось протестировать в спортивном зале. Также народный избранник вручил букет цветов единственной девушке игровых баталий Александре Ложкиной.