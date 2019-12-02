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Две тысячи кормушек и скворечников смастерили школьники в Тюмени

Общество, 17:49 02 декабря 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 2 тыс. кормушек и скворечников изготовили тюменские школьники на конкурсе "Помоги пернатым". На победу претендуют коллективы из 22 общеобразовательных и 19 дошкольных организаций, сообщает городская администрация.

По условиям конкурса участникам нужно было смастерить и развесить кормушки на пришкольной территории. Каждая кормушка была представлена в различных техниках с использованием разных аксессуаров и нестандартных решений.

Итоги городского конкурса подведут в малом зале администрации города 4 декабря в 15 часов.

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# конкурсы , кормушки , скворечники , школьники

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