Две тысячи кормушек и скворечников смастерили школьники в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 2 тыс. кормушек и скворечников изготовили тюменские школьники на конкурсе "Помоги пернатым". На победу претендуют коллективы из 22 общеобразовательных и 19 дошкольных организаций, сообщает городская администрация.

По условиям конкурса участникам нужно было смастерить и развесить кормушки на пришкольной территории. Каждая кормушка была представлена в различных техниках с использованием разных аксессуаров и нестандартных решений.

Итоги городского конкурса подведут в малом зале администрации города 4 декабря в 15 часов.