В "Жемчужине Сибири" определились победители Кубка России по биатлону

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Лучшей в спринтерской гонке среди женщин Кубка России по биатлону в "Жемчужине Сибири" стала Резеда Сибгатуллина из Ямала, сообщает ЦСП72.

На втором месте Ульяна Кайшева из Удмуртии, на третьем – Наталья Ушкина из Мордовии. У юниорок первой стала Вера Румянцева (Москва – ЯНАО), второе место у Анастасии Шевченко из Свердловской области, третье место – Мария Козлова из Москвы.

По итогам гонки преследования среди женщин лидером стала Ульяна Кайшева, серебро гонки у Анны Никулиной (Новосибирская область), замкнула тройку Валерия Васнецова (Пермский край).

Среди юниорок сильнейшей стала тюменка Эмма Тимербулатова, вторая строчка протокола у Анастасии Шевченко, третьей финишировала Владислава Гаврилова из Югры.

Завершил соревнования масс-старт. По итогам гонки на 12 км у женщин золото досталось Анне Никулиной, серебро - Валерии Васнецовой из Пермского края, Евгения Павлова (Новосибирская-Кемеровская области) завоевала бронзу.

В юниорской дисциплине на 9 км победила Анастасия Шевченко, уступила ей Анна Григорьева (Красноярский край), Екатерина Санникова (ХМАО-Югра – Тюменская область) - третья на пьедестале почета.