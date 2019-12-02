Тюменские ветераны стали лидерами областной спартакиады

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Сборная Тюмени заняла первое место на XXV спартакиаде ветеранов спорта Тюменской области в Тобольске, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Конкуренцию спортсменам составили команды Тюменского района и Тобольска, которые в итоге завоевали серебро и бронзу.

Соревнования проходили по восьми видам спорта. Тюменцы поднялись на верхнюю ступень пьедестала по итогам в мини-футболе, баскетболе, настольном теннисе, шахматам и волейболу. Вторыми ветераны стали в соревнованиях по лыжным гонкам.