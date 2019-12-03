Датчики дыма установили в домах пожилых тюменцев

| Фото: Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Установили датчики дыма и провели подробный инструктаж по правилам использования электроприборов, действий при пожаре и мер безопасности во время новогодних праздников активисты Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение" в домах пожилых одиноко проживающих тюменцев, сообщает Областной геронтологический центр.

К социальной программе присоединились серебряные добровольцы отряда "Бабушки особого назначения", прошедшие специальную подготовку в области пожарной безопасности.

"Мне будет намного спокойнее после установки датчика. Однажды в моей квартире случилось задымление, я очень испугалась и не знала что делать. Сейчас я уверена, что в случае повторения подобной ситуации, этот прибор оповестит меня об опасности и я смогу сориентироваться быстрее. Тем более волонтеры подробно рассказали мне, что нужно делать, чтобы избежать возникновения пожара" - сказала 82-летняя поделилась Пелагея Дмитриевна.

С начала работы социальной программы более 2 тыс. 700 домов города стали безопаснее. До конца 2019 года специалисты проведут еще ряд выездов и бесплатно установят дымоизвещатели в домах нуждающихся тюменцев.

Акцию проводят Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение", Департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени вместе с ГУ МЧС России по Тюменской области и Областным геронтологическим центром.

Оставить заявку на установку датчика, а также сообщить о людях, которым необходим противопожарный прибор, можно по телефонам 510-590, 510-589 (департамент БЖД), 30-39-59 (ТРБФ "Старшее поколение").

Тюменцы, коллективы предприятий и организаций, желающие поддержать проект и присоединиться к его участию, могут сделать это с помощью:

- передачи автономных дымовых пожарных извещателей через пункт приема по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123 (кабинет №10, отдел по связям с общественностью, понедельник - пятница с 8 часов до 16 часов 30 минут)

- перевода целевого пожертвования на благотворительный счет Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение": Реквизиты: р/сч. 40703810767100036764 Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк г Тюмень, БИК 047102651, к/сч. 30101810800000000651, ИНН: 7204195128 (Назначение платежа: благотворительное пожертвование на реализацию проекта Социальный PROект "#bezПожара", в графе "Получатель" необходимо указывать полное наименование организации: Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение").