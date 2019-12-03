В Тюмени мужчина пытался положить на счет купюры "банка приколов"

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

21 билет "банка приколов" номиналом по тысяче рублей вложил в купюроприемник банкомата житель тюменского п. Патрушево в продуктовом магазине, сообщает пресс-служба городского УМВД России.

Банкомат принял банкноты, но направил их в хранилище подозрительных купюр. Надежды мужчины на то, что деньги будут зачислены на его счет, не оправдались. Он попытался снять средства с банковского счета, но совершить это ему не удалось.

Информацию передали в полицию, выехавшая на место следственно-оперативная группа установила обстоятельства случившегося.

Тюменские полицейские, проведя комплекс необходимых мероприятий, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали безработного 38-летнего злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Попытка мошенничества". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до 2 лет.