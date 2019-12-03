В трагедии в Шереметьево обвинили командира самолета

| Фото: 50.mchs.gov.ru | Фото: 50.mchs.gov.ru

СКР завершил расследование уголовного дела о крушении самолета SSJ100 в мае 2019 года в аэропорту "Шереметьево", вина за гибель 41 человека возложена на командира корабля Дениса Евдокимова, сообщает "Интерфакс".

"Следствие по делу завершено, адвокаты вскоре начнут знакомиться с его материалами", - сказал информированный собеседник агентства.

Он отметил, что "в гибели более 40 человек обвиняется командир воздушного судна Денис Евдокимов".

Евдокимову инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц), - сообщал ранее СКР.

По версии следствия, 5 мая этого года Евдокимов после возвращения самолета в аэропорт вылета "осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево". В результате разрушения самолета погибли 40 пассажиров и один член экипажа. 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.



