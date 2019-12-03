Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Тюмени

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи в Тюмени. Тело с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено под окнами жилого дома на ул. Энергостроителей 1 декабря, сообщает региональный следственный комитет.

По предварительным данным, мужчина выпал из окна лестничного пролета, расположенного между 8 и 9 этажами дома. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.