Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Тюмени
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области
Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователи в Тюмени. Тело с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено под окнами жилого дома на ул. Энергостроителей 1 декабря, сообщает региональный следственный комитет.
По предварительным данным, мужчина выпал из окна лестничного пролета, расположенного между 8 и 9 этажами дома. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.