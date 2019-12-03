Тюменка вошла в юношескую сборную России по дзюдо

| Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Анжелика Таратунина, представляющая Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо", завоевала победу в самой тяжелой весовой категории у спортсменок - свыше 70 кг - на юношеском первенстве России в Дмитрове.

Борьба за медали развернулась среди 32 соперниц, сообщает ЦОП. Воспитанница тренеров Бориса Кутырева и Гульшет Байгиреевой провела пять встреч, четыре из которых окончила досрочно – оценкой "иппон", одержав верх над Александрой Ковалевой из Ленинградской области, Кариной Фаизовой из Башкортостана, Ольгой Кравчук из Красноярского края, за выход в финал над Екатериной Аршулюк из Московской области и в финале над Марией Ивановой из Самарской области.

| Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Благодаря победе Анжелика вошла первым номером в основной состав сборной команды России в данных возрастной и весовой категориях.

Всего участниками первенства стали 772 спортсмена 2003-2005 годов рождения со всей России.