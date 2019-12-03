Начался прием заявок на конкурс "Лучший работодатель в области содействия занятости населения"

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Областной конкурс "Лучший работодатель в области содействия занятости населения" по итогам 2019 года стартовал в Тюменской области, сообщает департамент труда и занятости населения региона.

В конкурсе могут принять участие организации различных форм собственности и организационно-правовых форм, зарегистрированные в органах службы занятости не позднее 1 января 2019 года и работающие в Тюменской области, включая государственные и муниципальные учреждения, филиалы (представительства) организаций, самостоятельно осуществляющие функции работодателя, индивидуальные предприниматели.

Конкурс проводится в номинациях "Участие работодателей бюджетной сферы в мероприятиях активной политики занятости населения"; "Участие работодателей внебюджетного сектора экономики в мероприятиях активной политики занятости населения"; "Сотрудничество работодателей бюджетной сферы с органами службы занятости"; "Сотрудничество работодателей внебюджетного сектора экономики с органами службы занятости"; "Участие работодателей, подлежащих квотированию рабочих мест, в содействии занятости граждан, имеющих инвалидность"; "Участие работодателей, не подлежащих квотированию рабочих мест, в содействии занятости граждан, имеющих инвалидность"; "Участие работодателей бюджетной сферы в содействии занятости молодежи"; "Участие работодателей внебюджетного сектора экономики в содействии занятости молодежи"; "Участие работодателей в содействии занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста".

Работодатель может заявиться на участие в одной или нескольких номинациях.

Для участия в конкурсе необходимо не позднее 31 января 2020 года предоставить в Центр занятости населения по местонахождению организации заявку на участие в областном конкурсе и анкету участника конкурса (отдельно по каждой номинаций) с приложением документов в соответствии с заявленной номинацией, указанных в положении об областном конкурсе.

Контактные данные Центров занятости населения по вопросу участия в областном конкурсе здесь.