"Эстафета доброты" для людей с инвалидностью проходит в Тюмени

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Участие во Всероссийской акции "Общегородской фестиваль “Эстафета доброты" принимает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), сообщает учреждение.

Акция приурочена к Международному дню инвалидов 3 декабря, она завершится 15 декабря.

В научной библиотекедля людей с инвалидностью пройдут семинары "Современные технологии в библиотеке", лекция "Новогодняя история" и игровая программа, концерт "Встреча с русской песней", "День короткометражного кино".

| Фото: Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

В специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84) состоится акция "Дни инклюзии в библиотеке", проект "Успех в общении", презентация фотовыставки, занятия по методикам развития памяти, внимания и мышления для пожилых людей, а также выставка-трансформер декоративно-прикладного творчества незрячих читателей.

Вход на все мероприятия свободный.