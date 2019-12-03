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"Эстафета доброты" для людей с инвалидностью проходит в Тюмени

Общество, 15:48 03 декабря 2019

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

Участие во Всероссийской акции "Общегородской фестиваль “Эстафета доброты" принимает Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59), сообщает учреждение.

Акция приурочена к Международному дню инвалидов 3 декабря, она завершится 15 декабря.

В научной библиотекедля людей с инвалидностью пройдут семинары "Современные технологии в библиотеке", лекция "Новогодняя история" и игровая программа, концерт "Встреча с русской песней", "День короткометражного кино".

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

В специальной библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84) состоится акция "Дни инклюзии в библиотеке", проект "Успех в общении", презентация фотовыставки, занятия по методикам развития памяти, внимания и мышления для пожилых людей, а также выставка-трансформер декоративно-прикладного творчества незрячих читателей.

Вход на все мероприятия свободный.

Тюменская областная научная библиотека | Фото: Тюменская областная научная библиотека

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# инвалидность , Тюменская областная научная библиотека

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