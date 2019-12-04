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"Елка желаний" на тюменском вокзале исполняет мечты пожилых и детей

Общество, 11:24 04 декабря 2019

Необычную новогоднюю елку установили на тюменском железнодорожном вокзале. Вместо шаров и звезд ее украсили открытками с заветными желаниями-обращениями к Деду Морозу – так Свердловская магистраль присоединилась ко Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Авторы посланий – воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных и многодетных семей и одинокие пожилые люди.

Любой желающий может выступить в роли Деда Мороза. Для этого нужно снять с елки открытку и купить указанный в ней новогодний подарок – исполнить чью-то мечту. Подробная инструкция находится внутри каждой открытки. Свой подарок можно передать через волонтеров, которые ежедневно дежурят у елки. В канун праздника Дед Мороз и Снегурочка доставят собранные подарки адресатам.

Акция продлится до 29 декабря. После 20 января 2020 года в группе "Бессмертный полк Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте" будет опубликован отчет с фотографиями.

Напомним, ОАО "РЖД" не первый год устраивает специальные акции. В социальной копилке компании ежегодный благотворительный забег "Достигая цели", средства от которого идут в благотворительный фонд для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Молодые работники Тюменского региона СвЖД второй год проводят благотворительную акцию "Дед Мороз для особенного ребенка". Они собирают новогодние подарки для воспитанников Тюменского центра детей-инвалидов и сирот "Творчество".

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# благотворительность , елка , РЖД

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